Mulher é brutalmente atacada por três pitbulls; vídeo é desesperador

Um vídeo que viralizou nesta sexta-feira (9), nas redes sociais, mostra uma cena para lá de desesperadora onde uma mulher, que não teve a identificação revelada, foi atacada por três cães da raça pitbull, completamente furiosos no meio a uma praça.

A reprodução do vídeo foi feita pelo canal brasileiro CM7 Brasil. No vídeo, a mulher tenta a todo custo fugir das mordidas dos cachorros, mas a força e a raiva impediam qualquer defesa por parte da vítima.

O dono dos cachorros tenta impedir outros ataques e chega até chutar um dos pitbulls na forma de tentar conter os avanços, mas nada consegue segurar os cães, que derrubam a mulher.

Em determinado o momento, o tutor consegue segurar dois deles, mas um pitbull se mantém com a boca no braço da mulher e na tentativa de retirar, o final do vídeo mostra que o outro cachorro se solta do tutor e ataca a vítima no rosto.

Não há informações sobre o estado que a mulher ficou após esse ataque.

