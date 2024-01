Mulher é presa após esfaquear quatro pessoas em estação de trem no Japão

Uma mulher de 20 anos foi presa nesta quarta-feira (3) em Tóquio, no Japão, após esfaquear quatro passageiros em uma estação de trem localizada no bairro de Chiyoda. Três das quatro vítimas tiveram ferimentos graves.

Segundo informações iniciais, por volta das 23h (horário local do Japão) houve relatos de que uma mulher estaria portando uma faca dentro de um trem na linha circular de Yamanote, uma das mais movimentadas da capital japonesa.

Em um comunicado, a East Japan Railway Company, empresa responsável pela linha, informou que os serviços foram suspensos brevemente devido a “problemas no trem”.

No entanto, pouco tempo depois do comunicado ser publicado, usuários foram até as redes sociais, onde publicaram vídeos e fotos de agentes da Polícia Metropolitana de Tóquio utilizando de força para contar uma mulher, armada com uma faca.

As vítimas foram socorridas e levadas para unidades hospitalares diferentes. O nome da suspeita e das vítimas, e nem seus estados de saúde foram divulgados até o momento. Também não se sabe qual foi a motivação do crime.

Confira o momento em que a polícia usa de força para conter a mulher:

