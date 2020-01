Mulher é resgatada de lago congelado e recebe críticas sobre seu peso

Sarah Chaves, com informações do O Globo

A americana Korisa Miller ficou famosa na internet após ser divulgada a notícia de que ela foi resgatada de um lago congelado em Michigan. Porém o que chamou atenção foi a forma preconceituosa que alguns internautas julgaram a forma física da mulher.

Além de ter quase perdido a vida, Korisa também teve que lidar com comentários maldosos. Ela conta que depois que fotos e o vídeo de seu acidente forma divulgados, ela começou a receber dezenas de comentários a envergonhando por seu peso e por estar vestindo um top e calça legging.

"Depois de passar por uma experiência tão traumática e quase morrer, é isso que as pessoas têm a dizer? Eu acho que essas pessoas não têm mais consciência.", desabofou a mulher à agência Detroit Free Press.

Ela também comentou na postagem do vídeo no perfil do xerife no Facebook em relação às críticas que estava recebendo: "Vocês deviam ter vergonha do que estão falando para Korisa estava pescando e acabou caindo no lago: "Meu joelho bateu na doca e eu bati no gelo", escreveu ela no Facebook. “Levou apenas alguns segundos para o gelo ceder porque, como todos vocês têm dito, sou uma mulher grande. O local em que caí na água tinha mais de três metros de profundidade e tive que me segurar para permanecer viva", disse.

Um amigo a acompanhava e tentou pulá-la para cima sozinho, mas sem sucesso, já que o corpo da mulher estava dormente sob a água fria e ela não conseguia se mexer. Dois pescadores que estavam próximos também tentaram ajudar e o grupo se esforçou para manter a cabeça de Korisa fora d'água. No vídeo divulgado pelo xerife da cidade, Korisa é resgatada pelas autoridades, que correm para ajudá-la e conseguem puxá-la para fora do lago.

Miller está vestindo top apenas e leggings no vídeo, o que foi também motivo para críticas de internautas, mas esclareceu que ela inicialmente usava um capuz e um casaco de inverno para se aquecer.“Quando eles tentaram me puxar para cima, meu casaco e capuz estavam me sufocando e tiveram que arrancá-lo de mim. Não fui pescar de top ”, escreveu ela

