Mulher engole AirPod enquanto dormia e fone continua funcionando dentro dela

A estadunidense Moe Kennedy acabou engolindo, sem querer, um AirPod enquanto dormia, mas o que surpreendeu foi que o fone se manteve funcional mesmo após 9 horas dentro do corpo da mulher. As informações são do portal Mundo Conectado.

O caso ocorreu em junho deste ano, mas só tomou popularidade recentemente, após ser relatado por Kennedy ao portal AppleInsider.

Ao portal, Kennedy contou que acordou no meio da noite com a sensação de algo preso em sua garganta, e mesmo tentando cuspir e até mesmo vomitar o objeto, ela não teve sucesso em se livrar da sensação.

Foi neste momento então que a norte-americana percebeu que poderia ter engolido um de seus AirPods Pro.

Acompanhada de sua mãe, Kennedy decidiu ir até o pronto-socorro, onde foi descoberto, para a surpresa dela e dos médicos, que o fone ainda estava funcionando mesmo dentro do estômago dela. A mãe da mulher até mesmo conseguiu se conectar ao aparelho e ouvir os sons do estômago da filha.

Após uma tomografia, os médicos descobriram que o fone havia se movido rapidamente para o interior do estômago, e temendo que o aparelho ficasse preso no estômago da mulher, exigindo um procedimento mais invasivo, ela foi levada para a realização de uma endoscopia de emergência.

Quando acordou após o procedimento, a mulher encontrou o AirPod descansando em um copo, em seu colo.

“Estou feliz por ter ficado bem no final e por rir de ter testado acidentalmente a capacidade dos AirPods Pro de serem à prova de ácido estomacal, o que descobri que é de pelo menos 9 horas”, disse a norte-americana.

Deixe seu Comentário

Leia Também