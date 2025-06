Mulher morre depois de cair da borda de piscina infinita

A ucraniana Veronika Kobzova, de 28 anos, morreu no último sábado (31) após despencar de uma altura de 15 metros, equivalente a cair do terceiro andar de um prédio, após cair da borda de uma piscina infinita em Phuket, na Tailândia.

Segundo o portal de notícias The Mirror, Kobzova estava relaxando à beira da piscina, quando acabou perdendo o equilíbrio e caiu da altura. Ela teve diversas fraturas na cabeça e na face.

O socorro até chegou a ser acionado, mas ela não resistiu aos ferimentos e veio à óbito.

Kobzova, que era acrobata e pertencia a uma tradicional família circense da Ucrânia, estava de férias na Tailândia, dividindo uma casa alugada com outras duas mulheres, uma delas também ucraniana e uma tailandesa.

De acordo com a imprensa tailandesa, a polícia local instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente. Neste primeiro momento, a hipótese é que um acidente ocorreu, ou seja, não há crime.

