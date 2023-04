Mulher passa por cirurgia de emergência após bala perdida ficar alojada na vagina

Pedro Molina, com informações do Metrópoles

Uma mulher de 24 anos precisou passar por uma cirurgia de emergência um tanto quanto inusitada na Somália após um projétil ficar alojado em sua vagina após ela ser atingida por uma bala perdida enquanto estava em casa.

O caso foi relatado no International Journal of Surgery Case Reports pela equipe que atendeu a mulher.

A paciente foi levada às pessoas até o Hospital Erdoğan, em Mogadíscio, capital do país, se queixando de fortes dores na vagina.

Após a realização de exames de tomografia computadorizada, foi identificado que um projétil de 2 centímetros atravessou o clitóris da paciente e ficou alojado dentro do clitóris. “Até onde sabemos, este caso é único devido à retenção da bala no clitóris”, escreveram os médicos no artigo que detalhou o caso.

O projétil foi removido cirurgicamente com anestesia local, porém, necessitou de cuidados extras para não danificar a uretra e a região pélvica da mulher. Ela recebeu alta no dia seguinte e não teve complicações devido o incidente.

