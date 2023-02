Mulher sofre hérnia de disco durante sexo e quase perde movimentos

Uma mulher de 36 anos, moradora do estado do Texas, no Estados Unidos, sofreu uma hérnia de disco enquanto tinha relações sexuais, e ao procurar atendimento médico, descobriu que poderia ter ficado paralítica caso não tivesse buscado ajuda.

O caso foi relatado na revista médica The Visual Journal of Emergency Medicine em janeiro, e detalha que, segundo a mulher, ela sentiu uma dor indescritível no cóccix enquanto fazia sexo, e só buscou ajuda médica, dois dias depois, quando notou um inchaço na área ao redor do osso e perceber que estava perdendo a sensação em suas pernas.

Ao ser atendida pelos médicos, a paciente descobriu que apresentava a síndrome da cauda equina, uma condição que quando não tratada, pode resultar em um quatro de paraplegia permanente.

A paciente passou por uma cirurgia para a descompressão do canal vertebral, mas ainda apresentava perda de sensibilidade no períneo e na superfície interna de ambas as coxas.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também