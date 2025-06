Musk lamenta postagens sobre Trump diz que "foram longe demais"

Após o 'divórcio' de Elon Musk e Donaldo Trump, o bilionário fundador da Tesla e SpaceX teceu comentários e acusações contra o presidente dos Estados Unidos através do 'X', e nesta quarta-feira (11), reconheeu que foi "longe de mais".



Trump disse no sábado que seu relacionamento com Musk havia acabado depois que eles trocaram insultos nas redes sociais. Musk descreveu o abrangente projeto de lei de impostos e gastos do presidente como uma "abominação repugnante".

Desde então, Musk apagou algumas postagens críticas a Trump, incluindo uma que sinalizava apoio ao impeachment do presidente.



Fontes próximas ao homem mais rico do mundo dizem que sua raiva começou a diminuir e que ele pode querer consertar o relacionamento. Analistas da empresa e do mercado sugeriram que o tom de Musk pode refletir um desejo de proteger seus negócios.



"Lamento algumas das minhas postagens sobre o presidente Donald Trump na semana passada. Elas foram longe demais", escreveu Musk em uma publicação em sua plataforma de mídia social X na quarta-feira, sem especificar de quais postagens específicas se referia.



As ações da Tesla subiram 2,3% no pré-mercado após a publicação de Musk.

Ex-conselheiro sênior da Casa Branca Musk financiou grande parte da campanha presidencial de Trump em 2024, gastando quase US$ 300 milhões nas eleições americanas do ano passado e levando o crédito pelos republicanos manterem a maioria das cadeiras na Câmara e retomarem a maioria no Senado.



As ações da Tesla recuperaram todas as perdas sofridas durante a disputa pública entre Trump e Musk na última quinta-feira, quando mais de US$ 150 bilhões foram eliminados do valor de mercado da empresa.



