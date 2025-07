Musk mandou Starlink desligar internet durante operação da Ucrânia contra Rússia em 2022

Carla Andréa, com g1

Em setembro de 2022, o empresário Elon Musk ordenou o desligamento do serviço de internet via satélite da Starlink em uma região estratégica da Ucrânia, interrompendo uma ofensiva militar contra tropas russas.

A informação foi revelada por uma reportagem exclusiva da Reuters, com base em relatos de três fontes com conhecimento direto do caso.

Segundo a agência, a ordem partiu diretamente de Musk, dono da SpaceX — empresa responsável pela operação da Starlink — e foi executada por um engenheiro sênior da companhia no escritório da Califórnia.

A suspensão do sinal afetou áreas como Kherson, no sul da Ucrânia, além de partes da província de Donetsk, no leste, ambas ocupadas pela Rússia.

A interrupção teria causado um apagão nas comunicações entre as forças ucranianas, deixando drones inoperantes e dificultando os ataques de artilharia.

Um oficial militar ouvido pela reportagem afirmou que a falha impediu o cercamento de tropas russas na cidade de Beryslav, comprometendo a operação. “O cerco foi totalmente interrompido. Fracassou”, disse.

Apesar do revés, a Ucrânia conseguiria retomar Beryslav e Kherson em semanas seguintes. O episódio, no entanto, abalou a confiança de Kiev na Starlink, que havia sido fundamental para garantir comunicação segura entre unidades militares desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022.

Contradições e silêncio

A ação contradiz declarações públicas de Elon Musk sobre a neutralidade da Starlink no conflito. Em março deste ano, ele afirmou na rede X (antigo Twitter) que “jamais” desligaria os terminais ucranianos, mesmo discordando da política do país. “Estou apenas afirmando que, sem a Starlink, as linhas ucranianas entrariam em colapso”, escreveu à época.

Procurados pela Reuters, nem Musk nem o engenheiro Michael Nicolls responderam aos pedidos de comentário. Um porta-voz da SpaceX afirmou, por e-mail, que a reportagem é "imprecisa", mas não especificou quais informações estariam incorretas.

A empresa apenas encaminhou uma publicação feita em fevereiro de 2025, na qual afirma estar “totalmente comprometida com o fornecimento de serviços para a Ucrânia”.

O governo ucraniano, incluindo o gabinete do presidente Volodymyr Zelensky e o Ministério da Defesa, também não se pronunciou sobre o caso.

Preocupações com retaliação nuclear

Segundo as fontes ouvidas pela Reuters, a motivação de Musk para o desligamento teria sido o receio de uma possível retaliação nuclear por parte da Rússia, caso a Ucrânia avançasse demais em seu território.

Um ex-funcionário da Casa Branca confirmou que autoridades americanas também compartilhavam dessas preocupações na época.

Ainda não se sabe ao certo quando a ordem foi dada, mas duas fontes indicam que ocorreu no fim de setembro de 2022.

Pelo menos 100 terminais teriam sido desativados, e o mapa de cobertura interno da Starlink mostrava áreas escuras em forma de hexágonos, indicando a interrupção.

