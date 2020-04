Na Bélgica, gato é contaminado por covid-19 transmitido por sua dona

O coronavírus já começa a se espalhar entre animais como é o caso que foi registrado esta semana na Bélgica de um gato que foi infectado com o vírus transmitido por sua dona.

O caso foi confirmado pela agência federal para a segurança da cadeia alimentar, autoridade encarregada de proteger a saúde vegetal, animal e humana e garantir a qualidade dos alimentos. O fato é considerado raro.

O animal teve dificuldade para respirar e diarreia após o contágio do novo coronavírus. O gato e sua dona estão em isolamento. Nas pessoas, o covid-19 entra no organismo por meio do nariz ou pela boca. Uma vez dentro do corpo, o vírus usa espinhos de proteína para se ligar a células do sistema respiratório e multiplicar-se. Após o contágio, o sintoma mais comum é a febre.

Ainda não existe evidência que o vírus possa se espalhar entre animais e humanos. Mas, além do gato na Bélgica, dois cães em Hong Kong também contraíram a covid-19, causada pelo novo vírus. Os animais não apresentaram sintomas, exceto pelo gato. No total, no mundo, foram apenas três casos de contágio de animais.

“O risco de transmissão do vírus de animais para humanos é negligenciável, se comparado com o risco de transmissão por meio do contato direto com pessoas”, diz o comunicado oficial da agência de saúde belga.

Mas os especialistas alertam para evitar contato com animais de estimação se a pessoa estiver doente. Eles alerta ainda para que todos lavem as mãos ao ter contatos com animais e não deixá-los lamber o seu rosto.

