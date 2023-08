Na Inglaterra, enfermeira pega prisão perpétua por matar sete bebês

Foi condenada nesta segunda-feira (21) por ordem do Manchester Crown Court, Lucy Letby, de 33 anos, ela deve cumprir prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, pelo assassinato de sete bebês e pela tentativa de assassinato de outras seis pessoas no hospital onde ela trabalhava na Inglaterra.

Letby atacou bebês sob seus cuidados administrando ar em seu sangue e estômago, superalimentando-os com leite, agredindo-os fisicamente e envenenando-os com insulina, ouviu o tribunal na sexta.

Ela agrediu secretamente 13 bebês na ala neonatal do hospital Condessa de Chester entre 2015 e 2016, disse o Crown Prosecution Service (CPS) da Grã-Bretanha em um comunicado na sexta.

Os promotores argumentaram que a intenção de Letby era matar os bebês enquanto enganava seus colegas fazendo-os acreditar que havia uma causa natural da morte. Ela foi considerada culpada na sexta-feira (18) por um júri, em um caso que horrorizou o país e fez dela a assassina infantil mais prolífica da Grã-Bretanha dos últimos tempos.

As alegações contra Letby e sua subsequente condenação desencadearam uma investigação do governo em meio a questões sobre como ela conseguiu escapar da detecção por tanto tempo.

Em 2018 e 2019, Letby foi presa duas vezes pela polícia em conexão com a investigação, disse a PA. Ela foi presa novamente em novembro de 2020. As autoridades encontraram as notas que Letby havia escrito durante as buscas em seu endereço.

“Eu não mereço viver. Eu os matei de propósito porque não sou boa o suficiente para cuidar deles”, escreveu ela em um memorando, acrescentando em outro: “Sou uma pessoa horrível e má” e em letras maiúsculas: “Sou má, fiz isso”.

O governo do Reino Unido emitiu um inquérito independente sobre os assassinatos, incluindo como os reguladores e o Serviço Nacional de Saúde da Grã-Bretanha lidaram com as preocupações levantadas pelos consultores.

Os médicos do hospital notaram um aumento no número de bebês que estavam morrendo ou desmaiaram inesperadamente na unidade neonatal, ouviu o tribunal de Manchester. Mas a administração do hospital inicialmente rejeitou as preocupações levantadas pelos médicos sobre o aumento da taxa de mortalidade dos pacientes sob os cuidados de Letby, informou a PA.

Deixe seu Comentário

Leia Também