Menu
Menu Busca terça, 20 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Internacional

"Não é eficaz", diz ONU ao criticar aumento da pena de morte pelo mundo

Ao menos 1.944 pessoas foram executadas em 2025

20 janeiro 2026 - 11h36Vinícius Santos
Prisão - Foto: Ilustrativa - Prisão - Foto: Ilustrativa -   (Reewungjunerr / Freepik)

A Organização das Nações Unidas (ONU) criticou a aplicação da pena de morte e afirmou que a punição “não é uma ferramenta eficaz” para o combate à criminalidade. Segundo a organização internacional, houve um aumento considerado “alarmante” no uso da pena capital (morte) ao longo de 2025 em diferentes regiões do mundo.

Conforme o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH), o crescimento no número de execuções no ano passado foi impulsionado, principalmente, por condenações relacionadas a crimes de drogas, por delitos cometidos quando os acusados ainda eram crianças e por infrações que não se enquadram na categoria de “crimes mais graves”. 

O Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, afirmou que a pena de morte não contribui para a redução da criminalidade e ainda representa um risco grave de erros judiciais. “A pena de morte não é uma ferramenta eficaz para o controle da criminalidade e pode levar à execução de pessoas inocentes”, declarou.

Türk também ressaltou que, na prática, a punição é aplicada de forma desigual. “A pena de morte é frequentemente aplicada de maneira arbitrária e discriminatória, violando princípios fundamentais de igualdade perante a lei”, afirmou.

Geografia da morte

O monitoramento do ACNUDH aponta que nenhuma região do mundo detém exclusividade no uso da pena de morte. No Irã, pelo menos 1.500 pessoas foram executadas em 2025, sendo que cerca de 47% das execuções estavam relacionadas a crimes de drogas.

Em Israel, uma série de propostas legislativas busca ampliar o uso da pena de morte, com a introdução de dispositivos obrigatórios que se aplicariam exclusivamente a palestinos.

Na Arábia Saudita, o número de execuções superou o recorde registrado em 2024, chegando a pelo menos 356 pessoas em 2025. Desse total, 78% dos casos envolveram crimes relacionados a drogas. No Afeganistão, as execuções públicas continuaram ocorrendo, em violação ao direito internacional.

Nas Américas, os Estados Unidos registraram o maior número de execuções dos últimos 16 anos, com cerca de 47 presos que estavam no corredor da morte. Mais ao sul, ao menos 24 pessoas foram executadas na Somália e 17 em Singapura. Ao menos 1.944 pessoas foram executadas em 2025 nos países citados.

Passos encorajadores
Apesar do cenário preocupante, o ACNUDH observou que alguns países adotaram medidas consideradas “encorajadoras” para limitar o uso da pena de morte. O Vietnã reduziu o número de crimes puníveis com pena capital. 

O Paquistão retirou dois crimes não letais do rol de punições que previam a pena de morte, embora ainda mantenha 29 delitos com essa previsão.

O Zimbábue aboliu a pena de morte para crimes comuns em 31 de dezembro de 2024, enquanto o Quênia iniciou uma revisão legislativa sobre a pena capital. Na Malásia, um processo de revisão de sentenças reduziu em mais de mil o número de pessoas sob risco de execução. Já no Quirguistão, o Tribunal Constitucional reafirmou a proibição da pena de morte.

Atualmente, segundo a ONU, 170 países já aboliram a pena de morte ou adotaram uma moratória, seja na legislação ou na prática. O direito internacional restringe a aplicação da pena capital a circunstâncias extremamente excepcionais, exigindo provas irrefutáveis de homicídio doloso.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Calama en Línea
Internacional
Corredor Bioceânico de Capricórnio avança com nova sinalização rodoviária
Groenlândia virou alvo de disputa
Internacional
Trump quer tarifar países europeus contrários à compra da Groenlândia
Eleitores votam e 11 candidatos disputam presidência
Internacional
Portugal vai às urnas para eleger presidente neste domingo
Acordo foi assinado durante encontro no sábado
Internacional
Líderes do Mercosul e da UE assinam acordo e defendem multilateralismo
Acordo será assinado e selado neste dia 17 de janeiro
Internacional
Mercosul e União Europeia assinam acordo comercial neste sábado
Perfil do governo dos EUA em português faz post ameaçando imigrantes
Internacional
Perfil do governo dos EUA em português faz post ameaçando imigrantes
Presidente interina da Venezuela
Internacional
Trump e Delcy Rodríguez relatam conversa "produtiva" por telefone
Imigrantes voltam a ser alvos das equipes
Internacional
Venezuelano é baleado pelo ICE em Minneapolis
Donald Trump
Internacional
EUA suspendem vistos de imigração para Brasil e outros 74 países
Foto: Reprodução
Internacional
Brasil entra em lista de países com emissão de vistos congelada pelos EUA

Mais Lidas

Crime aconteceu no bairro Nova Lima
Polícia
AGORA: Filho mata o próprio pai com tiro em briga no Nova Lima
Carro ficou marcado com os tiros
Polícia
AGORA: Atentado deixa carro crivado de balas e duas pessoas feridas na Nhanhá
Edilson foi morto a facadas
Interior
VÍDEO: Adolescente mata companheiro de trabalho a facadas em pousada de Miranda
A Energisa avaliará os danos internos no condomínio
Cidade
Pane elétrica em poste de luz provoca apagão e mobiliza moradores de condomínio