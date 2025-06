Não tão sortudo: Homem ganha na loteria, mas namorada foge com prêmio de R$ 21 milhões

O canadense Lawrence Campbell, sortudo ganhador de cinco milhões de dólares canadenses na loteria, valor que equivale a aproximadamente R$ 21 milhões), acabou perdendo o dinheiro para sua “amada” após ela sacar todo o dinheiro e ir embora de sua vida sem avisar.

Campbell acionou a Justiça do Canadá contra a ex-companheira, alegando que ela venceu o prêmio milionário no ano passado e que a mulher, identificada como Krystal McKay, sacou o dinheiro e desapareceu de sua vida sem qualquer informação.

Segundo o ganhador, ele não conseguiu sacar o dinheiro porque havia perdido seus documentos, e por isso, decidiu confiar em McKay, cujo ele mantinha uma “parceria romântica, leal e promissora”, para que ela sacasse o valor com o cheque em seu nome.

Duas semanas depois de sacar o dinheiro, a mulher desapareceu, levando consigo todo o dinheiro. “Ela saiu para visitar alguns lugares conhecidos dela, onde costumava frequentar, mas não apareceu”, comentou.

O advogado Chad Panting afirmou que ela foi flagrada “na cama com outro homem” e passou a ignorar Campbell. “Ela passou a ignorá-lo, não atendia as chamadas no celular, o bloqueou nas redes sociais e até requisitou à Justiça uma medida protetiva”, afirmou.

Em razão da situação, a Justiça do Canadá proibiu McKay de usar o dinheiro até que a ação, que tem uma audiência marcada para 13 de junho, seja julgada. A mulher não quis comentar sobre o caso com veículos de imprensa locais.

