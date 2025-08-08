NASA divulga imagens de alta nitidez de Marte

A NASA (Agência Espacial Americana) divulgou nesta semana um conjunto de imagens de Marte, registradas pelo veículo espacial Perseverance.

Os cliques estão entre os mais nítidos já obtidos desde o início das explorações humanas no planeta vizinho e revelam formações rochosas, dunas e colinas sob um céu excepcionalmente limpo.

De acordo com a agência, a equipe de imagens do Perseverance aproveitou as condições climáticas favoráveis no Planeta Vermelho para capturar um panorama de altíssima definição.

O mosaico, formado a partir de 96 fotos tiradas em um local apelidado de “Falbreen”, mostra detalhes como uma rocha posicionada sobre uma ondulação de areia, a linha divisória entre duas unidades geológicas distintas e colinas localizadas a até 65 km de distância.

A NASA também divulgou versões em cores aprimoradas e naturais. Na primeira, o céu aparece “enganosamente azul”, segundo os cientistas, enquanto na versão natural mantém o tom avermelhado característico de Marte.

“Vistas deslumbrantes como a de Falbreen, capturadas pelo nosso rover Perseverance, são apenas um vislumbre do que em breve testemunharemos com nossos próprios olhos”, afirmou Sean Duffy, administrador interino da agência.

Ele destacou que missões inovadoras, como o programa Artemis, serão essenciais para impulsionar o avanço da exploração espacial e abrir caminho para levar astronautas até a superfície marciana.

