Nasa lança sonda á Marte para estudar vida passada

Sarah Chaves, com informações da Agência Brasil

Em uma missão de US$ 2,4 bilhões para procurar vestígios de uma possível vida passada no planeta vizinho da Terra. O Perseverance, lançou à Marte nesta quinta-feira (3), do Cabo Canaveral, na Flórida, em um foguete Atlas 5, uma sonda marciana de última geração da Nasa, a agência espacial dos Estados Unidos.

A sonda robótica de seis rodas do tamanho de um carro também deve levar um mini-helicóptero para Marte e testar equipamentos para futuras missões com humanos no planeta. A expectativa é que a sonda chegue a Marte em fevereiro.

Esta é a nona missão da Nasa à superfície de Marte. "Estou tão aliviado", disse o chefe da divisão científica da Nasa, Thomas Zurbuchen, durante a transmissão ao vivo que a agência espacial fez do lançamento, acrescentando que tudo parece bem.

"É realmente como a chave de um monte de novas pesquisas que vamos fazer e que está concentrada na pergunta... há vida lá?", afirmou.

O Perseverance deve pousar na base de uma cratera de 250 metros de profundidade chamada Jezero, que foi um lago 3,5 bilhões de anos atrás e que cientistas suspeitam conter indícios de vida microbiana extinta em Marte.

Deixe seu Comentário

Leia Também