Nasa transmitirá ao vivo pouso de sonda no asteroide Bennu

A Nasa irá transmitir ao vivo nesta terça-feira (20), a descida da espaçonave robótica OSIRIS-REx na superfície do asteroide Bennu.



O pouso no corpo celeste que poderá ser acompanhado no site oficial da Nasa por volta das 18h (MS), tem o objetivo de coletar materiais rochosos e trazê-los à Terra para estudos.



Pelo menos 60 gramas de material será coletado pelo braço robótico que acompanha a sonda. Para isso, será utilizada uma estratégia denominada Mecanismo de Aquisição de Amostras Touch-And-Go (Tagsam, sigla em inglês), que ainda englobará duas manobras até o pouso com total precisão.



A sonda OSIRIS-REx possui seis metros de comprimento e três metros de altura, incluindo seus painéis solares estendidos.



A missão é a primeira desse tipo para a agência espacial americana. De qualquer forma, a espaçonave deve voltar ao nosso planeta com as substâncias coletadas apenas em 2023.



Asteroide



O asteroide Bennu contém material do início do sistema solar e pode conter os precursores moleculares da vida e dos oceanos da Terra.



Segundo o anúncio da Nasa, o asteroide é quase tão alto quanto o Empire State Building e pode potencialmente ameaçar a Terra no fim do próximo século, com uma chance de 1 em 2.700 de impactar nosso planeta durante uma de suas aproximações.

