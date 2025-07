Nelsinho destina R$ 9,9 milhões para reforçar saúde pública em 21 municípios de MS

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) destinou R$ 9,9 milhões para custeio de serviços em 21 municípios sul-mato-grossenses, além de repasse ao Governo do Estado.

Os recursos serão utilizados para garantir a manutenção de atendimentos em unidades básicas, hospitais e centros de saúde.

"Esse investimento é fundamental para manter a qualidade dos atendimentos, pagar profissionais e garantir o funcionamento dos serviços de saúde que chegam diretamente à população", destacou o senador.

Entre os municípios beneficiados estão Corumbá, com R$ 1,5 milhão; Dourados, com R$ 1,18 milhão; e Três Lagoas, com R$ 1,16 milhão. Campo Grande recebeu R$ 740 mil.

As demais cidades contempladas com recursos foram:

Aparecida do Taboado – R$ 460 mil

Aquidauana – R$ 460 mil

Chapadão do Sul – R$ 240 mil

Nova Andradina – R$ 500 mil (em duas indicações)

Nioaque – R$ 900 mil (em duas indicações)

Jardim – R$ 50 mil

Ponta Porã – R$ 200 mil

Paranhos – R$ 200 mil

Juti, Caracol, Jaraguari, Itaquiraí, Caarapó, Coxim e Sete Quedas – R$ 300 mil cada

Japorã – R$ 100 mil

Governo do Estado de MS – R$ 200 mil

