Netanyahu critica líderes mundiais em discurso na ONU: "Vocês se curvaram"

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, fez duras críticas à postura internacional em relação à guerra de Israel em Gaza durante seu discurso na Assembleia Geral da ONU.

Ele acusou líderes mundiais de cederem a “mídias tendenciosas, grupos islâmicos radicais e máfias antissemitas”.

Netanyahu afirmou que o apoio global a Israel, após o ataque ocorrido em 7 de outubro, “evaporou-se rapidamente” quando o país respondeu ao ataque.

“Israel fez o que qualquer nação que se respeitasse faria na sequência de um ataque tão selvagem, nós revidamos”, disse.

O primeiro-ministro acusou ainda a comunidade internacional de travar “guerra política e legal contra Israel” e criticou o que chamou de líderes fracos que tentam apaziguar o mal em vez de apoiar a nação.

“Esta não é uma acusação de Israel. É uma acusação contra você. É uma acusação de fracos líderes que precisam apaziguar o mal em vez de apoiar uma nação cujos bravos soldados guardam você no portão. Eles já estão penetrando seus portões”, afirmou.

Netanyahu concluiu seu discurso destacando que, diante de crises, “quando as coisas ficam difíceis, os fortes entram em ação”. Segundo ele, muitos países “se curvam” diante das dificuldades, refletindo, em sua avaliação, um resultado “vergonhoso desse colapso”.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também