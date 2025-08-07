Netanyahu diz em entrevista que quer assumir controle de toda Faixa de Gaza

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quinta-feira (7) que o país pretende assumir o controle militar de toda a Faixa de Gaza, com o objetivo de, posteriormente, transferir a administração do território a forças árabes que possam governá-lo de maneira “adequada”.

“Pretendemos fazê-lo”, declarou Netanyahu em entrevista à emissora norte-americana Fox News, ao ser questionado se Israel pretende controlar todo o território de Gaza.

O premiê, no entanto, negou a intenção de manter ocupação ou governar diretamente a região. “Não queremos mantê-la. Queremos ter um perímetro de segurança. Não queremos governá-la. Não queremos estar lá como um órgão governamental”, explicou.

Segundo ele, o objetivo é entregar Gaza a forças árabes que possam governá-la sem representar uma ameaça a Israel.

Netanyahu reiterou que a prioridade é remover o grupo Hamas do território, a quem acusa de subjugar a população local e representar uma ameaça direta à segurança de Israel.

“Queremos libertar o povo de Gaza do terror do Hamas”, afirmou o premiê, sem, no entanto, detalhar quais forças árabes estariam dispostas ou aptas a assumir essa gestão no futuro.

A declaração ocorre às vésperas da votação do gabinete de segurança israelense sobre a possibilidade de reocupação total da Faixa de Gaza.

Desde o início da guerra contra o Hamas, em 2023, Israel retomou grandes áreas do território, embora não tenha apresentado um plano claro de governança para o período pós-conflito.

