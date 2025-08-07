Menu
Menu Busca quinta, 07 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Internacional

Netanyahu diz em entrevista que quer assumir controle de toda Faixa de Gaza

Ainda assim, premiê afirmou que Israel não pretende governar o território

07 agosto 2025 - 18h39Carla Andréa, com CNN

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quinta-feira (7) que o país pretende assumir o controle militar de toda a Faixa de Gaza, com o objetivo de, posteriormente, transferir a administração do território a forças árabes que possam governá-lo de maneira “adequada”.

“Pretendemos fazê-lo”, declarou Netanyahu em entrevista à emissora norte-americana Fox News, ao ser questionado se Israel pretende controlar todo o território de Gaza.

O premiê, no entanto, negou a intenção de manter ocupação ou governar diretamente a região. “Não queremos mantê-la. Queremos ter um perímetro de segurança. Não queremos governá-la. Não queremos estar lá como um órgão governamental”, explicou.

Segundo ele, o objetivo é entregar Gaza a forças árabes que possam governá-la sem representar uma ameaça a Israel.

Netanyahu reiterou que a prioridade é remover o grupo Hamas do território, a quem acusa de subjugar a população local e representar uma ameaça direta à segurança de Israel.

“Queremos libertar o povo de Gaza do terror do Hamas”, afirmou o premiê, sem, no entanto, detalhar quais forças árabes estariam dispostas ou aptas a assumir essa gestão no futuro.

A declaração ocorre às vésperas da votação do gabinete de segurança israelense sobre a possibilidade de reocupação total da Faixa de Gaza.

Desde o início da guerra contra o Hamas, em 2023, Israel retomou grandes áreas do território, embora não tenha apresentado um plano claro de governança para o período pós-conflito.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Garoto tinha apenas 10 anos -
Interior
Criança morre com o pescoço preso em rede; Polícia investiga o caso em Naviraí
EUA impõem caução de até US$ 15 mil para vistos de turismo e negócios
Internacional
EUA impõem caução de até US$ 15 mil para vistos de turismo e negócios
Bolsonaro
Internacional
Governo dos EUA usa as redes sociais para reagir à prisão de Bolsonaro
Foto: Reprodução
Internacional
JD1TV: Jovem aponta arma de airsoft e é baleado por policial
TJMS restabelece direito de ex-PM condenado por corrupção de recorrer
Justiça
TJMS restabelece direito de ex-PM condenado por corrupção de recorrer
Fachada da prefeitura de Campo Grande
Justiça
TJ mantêm liminar que determina promoção de servidores odontologistas
Foto: Geophysical Survey Of The Russian Academy Of Sciences
Internacional
Países banhados pelo Pacífico são atingidos por tsunami
Javier Milei durante votação em 2025
Internacional
EUA iniciam processo para reincluir Argentina em programa de isenção de visto
Divulgação -
Justiça
CNJ define prazo para tribunais integrarem novos serviços ao portal Jus.br
O bebê Muhammad e sua mãe foram deslocados de sua casa no norte de Gaza
Internacional
Reino Unido traça plano para enviar suprimentos a Gaza e retirar crianças do local

Mais Lidas

Ministro Alexandre de Moraes
Política
Placar atualizado mostra posição dos senadores sobre impeachment de Moraes
A mobilização aconteceu durante o começo da tarde de hoje
Polícia
JD1TV: Não foi fuga! Surto psiquiátrico de detento mobiliza equipes em presídio do Noroeste
Frio chegará com força em MS e derrubará temperaturas
Clima
Lá vem ele de novo! Frio de 4°C volta para MS neste final de semana
Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia
Polícia
Adolescente autista é abandonado em rodoviária após ser retirado a força de ônibus em MS