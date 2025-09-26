Netanyahu é vaiado na ONU e presencia esvaziamento da plenária durante discurso

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, foi vaiado ao subir ao púlpito para discursar na Assembleia Geral das Nações Unidas nesta sexta-feira (26). Antes mesmo do início de sua fala, representantes de diversas delegações começaram a deixar o plenário em protesto. O Brasil foi um dos países que se retiraram do local.
Durante o discurso, Netanyahu afirmou que sua mensagem estava sendo transmitida para Gaza por meio de alto-falantes.
O premiê elogiou o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizendo que ele “compreende melhor do que qualquer outro líder” que Israel e os EUA enfrentam uma ameaça comum. Segundo Netanyahu, Trump teria demonstrado ao mundo que existe um custo para as ações do Irã e seus aliados.
“Quando o Irã e seus aliados assassinam americanos, fazem americanos de reféns, gritam ‘morte aos Estados Unidos’, queimam bandeiras americanas... Trump mostrou que há um preço a pagar por tudo isso”, declarou.
O líder israelense questionou a plateia:
“Se os Estados Unidos fossem atacados como Israel, o que vocês acham que fariam?”
Netanyahu também afirmou que Israel está em combate direto com esses inimigos, referindo-se ao Irã e seus aliados.
“Quero contar um segredo. A portas fechadas, muitos dos líderes que nos condenam publicamente nos agradecem em particular”, revelou, insinuando apoio privado à postura de Israel no cenário internacional.