Menu
Menu Busca sexta, 26 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Internacional

Netanyahu é vaiado na ONU e presencia esvaziamento da plenária durante discurso

"A portas fechadas, muitos dos líderes que nos condenam publicamente nos agradecem em particular", revelou o primeiro-ministro de Israel

26 setembro 2025 - 10h37Sarah Chaves, com Reuters
Netanyahu discursa na Assembleia Geral da ONUNetanyahu discursa na Assembleia Geral da ONU   (Kylie Cooper/Reuters)

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, foi vaiado ao subir ao púlpito para discursar na Assembleia Geral das Nações Unidas nesta sexta-feira (26). Antes mesmo do início de sua fala, representantes de diversas delegações começaram a deixar o plenário em protesto. O Brasil foi um dos países que se retiraram do local.

Durante o discurso, Netanyahu afirmou que sua mensagem estava sendo transmitida para Gaza por meio de alto-falantes.

O premiê elogiou o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizendo que ele “compreende melhor do que qualquer outro líder” que Israel e os EUA enfrentam uma ameaça comum. Segundo Netanyahu, Trump teria demonstrado ao mundo que existe um custo para as ações do Irã e seus aliados.

“Quando o Irã e seus aliados assassinam americanos, fazem americanos de reféns, gritam ‘morte aos Estados Unidos’, queimam bandeiras americanas... Trump mostrou que há um preço a pagar por tudo isso”, declarou.

O líder israelense questionou a plateia:

“Se os Estados Unidos fossem atacados como Israel, o que vocês acham que fariam?”

Netanyahu também afirmou que Israel está em combate direto com esses inimigos, referindo-se ao Irã e seus aliados.

“Quero contar um segredo. A portas fechadas, muitos dos líderes que nos condenam publicamente nos agradecem em particular”, revelou, insinuando apoio privado à postura de Israel no cenário internacional.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

"Perturbado do PCC" vai a júri em Campo Grande por tentativa de homicídio
Justiça
"Perturbado do PCC" vai a júri em Campo Grande por tentativa de homicídio
Donald Trump
Internacional
Trump anuncia tarifas sobre produtos farmacêuticos, móveis e caminhões
Coreia do Norte dispara míssil na costa leste, dizem militares da Coreia do Sul
Internacional
Coreia do Norte se aproxima de arma nuclear que pode atingir EUA, diz Seul
Venezuela é atingida por dois terremotos
Internacional
Venezuela é atingida por dois terremotos na mesma noite
Foto: Reuters/Jeenah Moon
Internacional
Abbas critica Hamas e diz que não haverá paz sem Estado da Palestina
Justiça de MS manda atingir bens de donos de empresa que enganou consumidores
Justiça
Justiça de MS manda atingir bens de donos de empresa que enganou consumidores
Zelensky admite possibilidade de renúncia após fim da guerra na Ucrânia
Internacional
Zelensky admite possibilidade de renúncia após fim da guerra na Ucrânia
Donald Trump assiste Lula discursar
Internacional
ONU divulga imagens dos bastidores da Assembleia Geral
Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo -
Política
Eduardo Bolsonaro e Figueiredo têm 15 dias para rebater denúncia da PGR, decide Moraes
Viviane e Alexandre de Moraes Foto: Divulgação
Internacional
"Ilegal e lamentável", diz Moraes após a esposa dele ser alvo da Lei Magnitsky pelos EUA

Mais Lidas

Setor de alimentação
Economia
Setor de alimentação tem 43% das empresas com lucro em agosto
O acordo foi firmado em maio de 2024
Brasil
Gol e Azul encerram acordo de cooperação comercial
Foto: PRF
Polícia
Acidente entre caminhões e carro deixa três mortos e um ferido na BR-116
Foto: ASCOM\SGPR
Brasil
União investirá R$ 1,6 bilhão para fortalecer o SUS em municípios da Bacia do Rio Doce