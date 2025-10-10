Menu
Internacional

Nobel da Paz vai para opositora de Maduro na Venezuela, María Corina

Ela é reconhecida por sua luta pela democracia e pelos direitos humanos em meio ao regime venezuelano

10 outubro 2025 - 08h38Sarah Chaves, com G1 e CNN
María CorinaMaría Corina   (Foto: Reprodução)

A líder da oposição na Venezuela, María Corina Machado, foi anunciada nesta sexta-feira (10) como a vencedora do Prêmio Nobel da Paz 2025, em cerimônia realizada em Oslo pelo Comitê Norueguês do Nobel. Ela foi reconhecida por sua luta persistente pela restauração pacífica da democracia e pelos direitos humanos na Venezuela, totalizando 11 milhões de coroas suecas (aproximadamente R$ 6,2 milhões) como prêmio.

O Comitê Norueguês destacou a trajetória de María Corina Machado como um exemplo de coragem civil na América Latina. A nota afirma que ela se tornou uma figura unificadora em um cenário político fragmentado na Venezuela, reunindo diversos grupos rivais em torno de uma causa comum: a defesa de eleições livres e a restauração do Estado de Direito.

“A democracia é uma condição prévia para a paz duradoura. Quando líderes autoritários tomam o poder, é essencial reconhecer os defensores da liberdade que se erguem e resistem”, pontuou o comitê em seu comunicado. Para a comissão, Machado é uma das principais vozes da resistência ao regime de Nicolás Maduro, que enfrenta um cenário de repressão e violação dos direitos humanos.

O comitê destacou que a Venezuela enfrenta um índice alarmante de pobreza extrema, um êxodo de mais de 8 milhões de pessoas e a repressão constante da oposição política, incluindo fraudes eleitorais, prisões arbitrárias e censura à imprensa.

Mesmo em face de tudo isso, Machado continuou sua luta pacífica por uma democracia verdadeira, mesmo quando foi impedida de disputar as eleições presidenciais de 2024. Naquele ano, ela apoiou o candidato da oposição unificada, Edmundo González Urrutia, e centenas de milhares de voluntários se mobilizaram como observadores eleitorais, arriscando suas vidas para garantir a proteção dos votos, apesar das ameaças de detenção e tortura.

O Comitê Norueguês do Nobel sublinhou que María Corina Machado cumpre os três critérios estabelecidos por Alfred Nobel para a premiação: promover a fraternidade entre nações, reduzir a militarização e trabalhar pela paz. “Ela demonstrou que as ferramentas da democracia também são as ferramentas da paz. María Corina Machado personifica a esperança de um futuro em que os direitos fundamentais dos cidadãos sejam protegidos e suas vozes ouvidas”.

María Corina Machado, nascida em 1967, é engenheira de formação e tem se dedicado à política desde 2002. Em sua trajetória, ela fundou o movimento Súmate, que trabalha pela fiscalização eleitoral e pelo voto livre no país. Apesar de ser constantemente alvo de perseguições, ela se mantém firme na defesa de seus princípios e continua a ser uma das vozes mais influentes na oposição venezuelana.

 

