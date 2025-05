'Novendiali' encerra no domingo com chaminé do Conclave já instalada no Vaticano

Saiba Mais Internacional Vaticano anuncia início do Conclave para 7 de maio

O período de nove dias de orações dos cardeais, conhecido como 'Novendiali', antes do início do Conclave se encerra nesta domingo (4), enquanto o processo para a escolha do próximo Papa começa dia 7 de maio.

O Conclave ocorrerá na Capela Sistina que foi fechada para visitação pública e agora passa a preparar o local para o evento. A escolha nos últimos anos durou apenas dois dias.

Imagens feitas pela agência Reuters mostra que bombeiros já fixaram um cano cor de ferrugem acima do telhado da Capela Sistina. A chaminé é claramente visível da Praça de São Pedro, onde milhares de pessoas devem se reunir durante o Conclave e através da fumaça saberão como está o andamento da escolha do novo Papa.

Escolhido o Papa, uma fumaça branca sairá da chaminé da Capela Sistina, até lá a fumaça preta indica que ainda não há Papa.

Para ser eleito, um cardeal precisa receber dois terços dos votos, com a previsão de reunir 133 cardeais, serão necessários ao menos 89 votos para escolher o novo Papa.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Saiba Mais Internacional Vaticano anuncia início do Conclave para 7 de maio

Deixe seu Comentário

Leia Também