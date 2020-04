Novo grupo de brasileiros vindos da Bolívia chega em MS

Um novo grupo de 129 brasileiros deve chegar nesta quarta-feira (08), em Corumbá, vindos de Cochabamba, na Bolívia. Ao todo, 387 brasileiros deverão entrar até a próxima sexta-feira (10) pela cidade fronteirista. Segundo o Itamaraty, com estes novos desembarques, o Brasil soma 1.107 brasileiros repatriados vindos da Bolívia.

Conforme a Comissão de Controle Sanitário de Mato Grosso do Sul (CCS/MS), por medida de segurança, as autoridades do Estado instalaram barreiras sanitárias na sede da Receita Federal. Agentes das forças de segurança fazem a triagem dos brasileiros que chegam ao país.

Agentes da Polícia Federal também fazem a conferência das documentações e os técnicos da Anvisa o acompanhamento clínico de quarentena dos repatriados em razão da Covid-19. Após toda a verificação, os identificados seguem para os seus destinos finais.

Estrutura

Para a recepção aos repatriados, os ritos são: na 1ª estação faz a desinfecção e orientação; Depois, na 2ª estação, cadastramento; Na 3ª estação, detecção dos sintomas. Quarta estação: Fiscalização nos postos da Polícia Federal e Receita Federal. Por fim, na 5ª estação, liberação aos veículos de transporte.

A estrutura de repatriação conta com o Governo do Estado de MS, por meio da Secretaria de Estado e Justiça e Segurança Pública (Sejusp), do Corpo de Bombeiros Militar e Polícia militar. O Governo Federal, conta com o Exército Brasileiro, Anvisa, Polícia Federal e Receita Federal. E pela Prefeitura Municipal de Corumbá os órgãos de controle são a Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária.

