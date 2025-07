Número de mortos em enchentes no Texas sobe para 67

Saiba Mais Internacional Tempestades no Texas deixam ao menos 27 mortos e dezenas de desaparecidos

O número de vítimas fatais das enchentes que atingem o Texas subiu, neste domingo (6), para 67 mortos, segundo autoridades locais.

O Condado de Kerr, um dos mais afetados pela tragédia, concentra a maior parte das mortes, com 59 registros, de acordo com o xerife Larry Leitha. Entre as vítimas, estão 38 adultos e 21 crianças. Até o momento, 18 adultos e 4 crianças seguem sem identificação.

Tragédia no acampamento

Parte das vítimas pode estar ligada a um acampamento de verão cristão localizado às margens do rio Guadalupe, que foi tomado pelas águas após as chuvas intensas.

Pelo menos 27 meninas foram dadas como desaparecidas no local. Destas, 11 ainda não foram encontradas.

Estado de emergência

O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos declarou estado de emergência por inundação repentina em partes do Condado de Kerr, localizado na região de Hill Country, cerca de 105 quilômetros a noroeste de San Antonio.

Fortes tempestades atingem a região desde o dia 4 de julho.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o governo federal está colaborando com as autoridades estaduais e locais.

Ele também informou que a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, irá ao local “em breve” para acompanhar os esforços de ajuda humanitária e reconstrução.

