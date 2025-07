Número de mortos em enchentes no Texas sobe para 91, incluindo 28 crianças

Subiu para 91 o número de mortos após as enchentes devastadoras que atingiram o estado do Texas, nos Estados Unidos, durante o último fim de semana.

A informação foi confirmada pela Casa Branca, nesta segunda-feira (7). Entre as vítimas, estão pelo menos 28 crianças do Condado de Kerr, uma das regiões mais afetadas pela tragédia.

As autoridades locais continuam intensificando os esforços de busca, resgate e recuperação de corpos. O número de vítimas pode aumentar nos próximos dias, já que novas chuvas estão previstas para as áreas atingidas.

O governador do Texas, Greg Abbott, alertou que as enchentes repentinas continuam representando risco, especialmente nas áreas onde o solo já está saturado e há previsão de mais chuvas fortes nos próximos dias.

As operações de busca estão sendo realizadas tanto por terra quanto por ar. A Guarda Aérea Nacional do Texas mobilizou drones militares de uso normalmente restrito às Forças Armadas, voltados para missões de vigilância, para auxiliar nas ações em campo.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.