Obama se une a Joe Biden contra Trump nas eleições dos E.U.A

Sarah Chaves com informações do G1

O ex-presidente Barack Obama dos Estados Unidos, vai unir forças neste sábado (31) a Joe Biden em Michigan, enquanto Donald Trump aposta no estado crucial da Pensilvânia, na reta final da campanha das eleições presidenciais do país norte-americano que serão votadas nesta terça (3).

Biden se unirá com Obama com quem participará de comícios nas cidades de Flint e Detroit, Michigan, onde Stevie Wonder deve ser o convidado musical da noite.

Nesse mesmo estado, o republicano Trump, de 74 anos, venceu por margem ínfima de 0,2 ponto em 2016. Desta vez, no entanto, Biden lidera as pesquisas em Michigan com sete pontos de vantagem.

Isso o coloca na dianteira para obter os 16 votos do estado no colégio eleitoral, uma quantidade considerável rumo aos 270 necessários para conquistar a Casa Branca.

Obama colocou na semana passada sua popularidade a serviço de Biden. Organizou vários atos em que criticou a resposta de Trump à pandemia de coronavírus, especialmente na Flórida e Pensilvânia.

