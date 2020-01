É oficial! Banda RBD retorna aos palcos em fevereiro

Priscilla Porangaba, com informações do R7

Após muitos rumores, o grupo mexicano RBD finalmente anunciou seu retorno ao mundo do entretenimento só que de uma maneira pra lá de misteriosa. Nessa segunda-feira (27) através das redes sociais, o grupo anunciou “O fenômeno voltará em breve. Fevereiro 2020”, afirma o vídeo de onze segundos publicado no canal do YouTube da banda.

O teaser, que não traz maiores detalhes, deixou a web bastante curiosa com o que está por vir. Num outro vídeo compartilhado no domingo (26), o grupo anunciou: “A espera acabou. Em breve”, comunicaram os RBD uma gravação de dez segundos.

A banda RBD foi criada durante a novela mexicana que narrava o cotidiano de seis adolescente que estudavam no internato Elite Way. A produção foi exibida no Brasil pelo SBT entre os anos de 2005 e 2006.

Apesar do sucesso internacional, o grupo mexicano chegou ao fim em 2008 depois de reunir multidões em três turnês mundiais e receber dois Grammys latinos.

