Onda polar faz Argentina quebrar recorde de baixa temperatura em -22,5°C

A cidade de Perito Moreno, em Santa Cruz, superou a escala de temperatura aderida no território, que vai de -18°C a 42°C, ao alcançar a marca de -22,5°C, de acordo com informe desta segunda-feira (17), do Serviço Meteorológico Nacional da Argentina (SMN).

A passagem de uma onda polar levou o país a quebrar seu recorde de temperatura, deixando treze regiões estão em alerta pelo clima extremo.

A cidade de Maquinchao ocupa o segundo lugar do ranking na "onda de frio", com -13°C. Ela é seguida por Paso de Indios, (-11,7°C) e por Rio Negro de San Antonio Oeste, (11,2ºC). Impactada pelas condições polares, a região central do país registrará seus piores índices nesta terça-feira (18), com previsão de -5°C graus e geada, segundo a instituição.

Autoridades argentinas emitiram alertas para a cidade de Buenos Aires e suas províncias. O sudeste de Santiago del Estero e o noroeste de Santa Fé, nas cidades de Nueve de Julio, San Cristóbal e San Justo, estão sob alerta. As áreas registraram temperaturas mínimas de 2°C.

A onda polar seguirá atingindo os argentinos até quinta-feira. Após esse período, as temperaturas aumentarão na região centro e norte.



O Ministério da Saúde argentino recomendou a população a evitar a exposição ao frio por longos períodos ao ar livre, utilizar agasalhos com múltiplas camadas de roupas leves e buscar gerar calor corporal através de movimentos como andar, levantar e mexer as extremidades.





