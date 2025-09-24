ONU divulga imagens dos bastidores da Assembleia Geral

A ONU divulgou na terça-feira (23) uma imagem do presidente dos EUA, Donald Trump, assistindo ao discurso de Luiz Inácio Lula da Silva na abertura da Assembleia Geral. Lula foi o primeiro a falar, seguido por Trump.

Durante seu discurso, o presidente brasileiro criticou a política tarifária dos EUA e a postura do país contra o multilateralismo.

Em resposta, Trump mencionou que, no passado, o Brasil havia imposto tarifas "injustas" aos Estados Unidos, o que levou à aplicação de um tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros. Apesar das trocas de críticas, Trump afirmou que ele e Lula tiveram uma "química excelente" durante o breve encontro nos bastidores. O republicano destacou que ambos se abraçaram e que teriam mais tempo para conversar em um encontro futuro.

Trump relatou que a conversa com Lula durou apenas alguns segundos, mas foi positiva. Ele enfatizou que os dois se gostaram e combinaram de se encontrar novamente na próxima semana, caso o presidente brasileiro tenha interesse. Trump afirmou que só faz negócios com pessoas de quem gosta.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também