Oregon descriminaliza a cocaína, heroína, LSD e Metanfetamina

O estado Oregon, na costa oeste dos Estados Unidos, se tornou o primeiro no país a descriminalizar a posse e o uso de pequenas quantidades de diversas drogas, incluindo a maconha, a cocaína e a heroína.

A partir de agora, quem for flagrado em posse dessas substâncias poderá pagar uma multa de cerca de US$ 100 ou fazer uma consulta médica gratuita para se livrar do vício, sem previsão de prisão.

Outros cinco estados dos EUA decidiram ontem em plebiscito liberar o uso de maconha, sendo eles: Arizona, Nova Jersey, Montana (uso recreativo), Mississipi (uso medicina) e Dakota do Sul (ambos).

Cogumelo mágico

Aprovada pelo voto popular, a mudança na legislação, fez com que o estado de Oregon se torna-se o primeiro estado dos EUA a liberar o uso terapêutico da psilocibina, droga alucinógena conhecida como cogumelo mágico.

Pesquisas que indicam benefícios da droga no tratamento da ansiedade e de outras condições relacionadas à saúde mental. Será estabelecido um cronograma para mais considerações sobre esta questão e para a criação de uma estrutura regulatória.

