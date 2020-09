Óscar Sanchez, ex-vice presidente do Paraguai é sequestrado na fronteira

O ex-vice-presidente do Paraguai pela gestão de Fernando Lugo entre 2012 a 2013, Óscar Denis Sánchez foi sequestrado nesta quarta-feira (9) na propriedade rural dele em Bella Vista Norte, fronteira com o Mato Grosso do Sul.



As primeiras informações são de que Óscar foi capturado possivelmente por membros do grupo revolucionário Exército do Povo Paraguaio (EPP) que levaram também um capataz da propriedade rural do político que estava com ele, conforme o ABC Color.

De acordo com o site paraguaio, o procurador do Ministério Público, Frederico Delfino, confirmou o desaparecimento do político, e seguiu com uma equipe para o local onde o carro do político e pertences dele foram localizado com um bilhete dos sequestradores.



A esposa de um empreiteiro que faz serviços na fazenda comunicou o caso para as autoridades de Yby Yáu após encontrar a caminhonete que era usada pelos dois desaparecidos.



Ainda não há informações sobre o paradeiro dele e do capataz.



A cunhada de Óscar afirmou que ele não andava com seguranças pois dizia que não tinha inimigos.

