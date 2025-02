Ozzy Osbourne não consegue mais andar por conta do estado avançado de Parkinson

Ozzy Osbourne confirmou presença na reunião da banda Black Sabbath, em julho. O cantor afirmou que estará em condições para o show, mesmo com o Parkinson avançado que afetou suas condições motoras.

Por conta da doença, a esposa do cantor afirmou ao jornal The Sun que ele não consegue mais andar. "Parkinson é uma doença progressiva. Não é algo que você pode estabilizar. Ela afeta diferentes partes do corpo e afetou suas pernas".

Mesmo assim, o casal está confiante na participação do cantor. "Sua voz está tão boa quanto sempre esteve. Ele está muito feliz por estar voltando e muito emocionado com isso."

O Black Sabbath anunciou ontem que vai reunir sua formação original para um show em 5 de julho. O evento acontecerá na cidade britânica de Birmingham, onde a banda foi criada, em 1968, e contará com a participação de convidados como Metallica, Anthrax, Gojira, Slayer, Pantera, Halestorm, Alice in Chains, Lamb of God e Mastodon.

