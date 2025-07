Países banhados pelo Pacífico são atingidos por tsunami

Após um terremoto de magnitude 8,8 atingir a costa leste da Rússia nesta quarta-feira (30), ondas de tsunami atingiram países banhados pelo Oceano Pacífico, no Japão e, em seguida, os estados americanos do Havaí, Califórnia, Oregon, Washington e Alasca.

O terremoto na costa da Península de Kamchatka, no extremo leste da Rússia, foi o mais forte do mundo desde 2011, quando um terremoto de magnitude 9,0 atingiu o nordeste do Japão, desencadeando um tsunami devastador.

Ele está empatado como o sexto mais forte já registrado.

Milhões de pessoas foram orientadas a fugir para regiões mais altas. Os alertas de tsunami foram cancelados e caíram para categorias mais baixas na manhã desta quarta-feira, no Havaí, Califórnia e o restante da Costa Oeste dos EUA, mas ondas menores são previstas.

Filipinas, Indonésia, China, Chile, Peru, México, Panamá, Ilhas Marquesas da Polinésia Francesa, Papua-Nova Guiné, Ilhas Salomão, Vanuatu e Taiwan também emitiram alertas de tsunami, embora alguns tenham sido cancelados posteriormente.

Os impactos iniciais do Tsunami foram mínimos e ainda não há informações sobre as consequências e danos.

Mas especialistas em todo o Pacífico alertam que a escala das ondas pode variar muito em diferentes locais e pedem à população que fique longe do litoral.

Epicentro

Dois poderosos tremores secundários de magnitude 6,3 e 6,9 atingiram a Rússia na hora seguinte ao terremoto inicial. Dezenas de outros tremores secundários acima de magnitude 5 também atingiram a região na sequência.

