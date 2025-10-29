Pantanal sul-matogrossense será destaque na Visit Brasil Gallery em Nova York

De 29 de outubro a 2 de novembro, o Pantanal, maior área alagável do planeta e Patrimônio Natural da Humanidade. será o grande protagonista da Visit Brasil Gallery, em Nova York. O evento imersivo, promovido pela Embratur (Visit Brasil) em parceria com o Sebrae, transforma destinos brasileiros em experiências sensoriais únicas por meio da arte, gastronomia, moda e sustentabilidade.

Nesta edição, Mato Grosso do Sul ganha destaque absoluto. O estado, que abriga 67% do bioma pantaneiro, levará à capital mundial um pouco de sua essência com música, sabores, cultura e inovação turística.

“Esta é a ação do ano para o turismo de Mato Grosso do Sul. Vamos apresentar uma campanha disruptiva, que une natureza, gastronomia, conservação e negócios para posicionar o Pantanal no mercado internacional”, afirma Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo de MS.

Durante cinco dias, a programação reunirá mídia, autoridades, influenciadores e profissionais do turismo em torno de uma imersão sensorial no bioma. A trilha sonora do evento é inteiramente composta por artistas sul-mato-grossenses — disponível na playlist Visit MS no Spotify — e o sábado (1/11) marca o lançamento de um projeto musical inédito com os sons do Pantanal.

Na gastronomia, o chef Paulo Machado apresenta a riqueza da cozinha pantaneira em duas aulas-show. Entre os destaques estão a chipa pantaneira, o Macarrão de Comitiva com aioli de pequi e brotos, e o refrescante drink de tereré. Já a Rota das Águas inspira um ceviche de tilápia e mandioca, seguido de doce de leite artesanal com queijo fresco e o tradicional mate cocido.

O espaço também abriga artesanato de MS, com peças em madeira, pedra, argila, couro de peixe e ossos — reflexo da cultura miscigenada do estado. Projeções audiovisuais trazem o clássico “Trem do Pantanal” e um documentário sobre o projeto musical pantaneiro.

Entre as atrações internacionais, a parceria entre a Embratur e a National Geographic CreativeWorks apresenta o projeto “Safari for the Senses”, com imagens do fotógrafo Filipe De Andrade e registros do mato-grossense José Medeiros, revelando ao mundo a força e a beleza do Pantanal.

Mais do que uma exposição, a Visit Brasil Gallery é uma janela aberta para o coração do Brasil — e Mato Grosso do Sul é seu grande embaixador. Com sua gastronomia, cultura e hospitalidade, o estado convida o mundo a sentir o Pantanal com todos os sentidos.

