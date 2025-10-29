Menu
Menu Busca quarta, 29 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Internacional

Pantanal sul-matogrossense será destaque na Visit Brasil Gallery em Nova York

O estado, que abriga 67% do bioma pantaneiro, levará à capital mundial um pouco de sua essência com música, sabores, cultura e inovação turística

29 outubro 2025 - 14h22Taynara Menezes
Turismo, cultura, música e gastronomia da maior área alagável do mundo fazem parte da programação do Visit Brasil GalleryTurismo, cultura, música e gastronomia da maior área alagável do mundo fazem parte da programação do Visit Brasil Gallery   (Foto: Divulgação)

De 29 de outubro a 2 de novembro, o Pantanal, maior área alagável do planeta e Patrimônio Natural da Humanidade. será o grande protagonista da Visit Brasil Gallery, em Nova York. O evento imersivo, promovido pela Embratur (Visit Brasil) em parceria com o Sebrae, transforma destinos brasileiros em experiências sensoriais únicas por meio da arte, gastronomia, moda e sustentabilidade.

Nesta edição, Mato Grosso do Sul ganha destaque absoluto. O estado, que abriga 67% do bioma pantaneiro, levará à capital mundial um pouco de sua essência com música, sabores, cultura e inovação turística.

“Esta é a ação do ano para o turismo de Mato Grosso do Sul. Vamos apresentar uma campanha disruptiva, que une natureza, gastronomia, conservação e negócios para posicionar o Pantanal no mercado internacional”, afirma Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo de MS.

Durante cinco dias, a programação reunirá mídia, autoridades, influenciadores e profissionais do turismo em torno de uma imersão sensorial no bioma. A trilha sonora do evento é inteiramente composta por artistas sul-mato-grossenses — disponível na playlist Visit MS no Spotify — e o sábado (1/11) marca o lançamento de um projeto musical inédito com os sons do Pantanal.

Na gastronomia, o chef Paulo Machado apresenta a riqueza da cozinha pantaneira em duas aulas-show. Entre os destaques estão a chipa pantaneira, o Macarrão de Comitiva com aioli de pequi e brotos, e o refrescante drink de tereré. Já a Rota das Águas inspira um ceviche de tilápia e mandioca, seguido de doce de leite artesanal com queijo fresco e o tradicional mate cocido.

O espaço também abriga artesanato de MS, com peças em madeira, pedra, argila, couro de peixe e ossos — reflexo da cultura miscigenada do estado. Projeções audiovisuais trazem o clássico “Trem do Pantanal” e um documentário sobre o projeto musical pantaneiro.

Entre as atrações internacionais, a parceria entre a Embratur e a National Geographic CreativeWorks apresenta o projeto “Safari for the Senses”, com imagens do fotógrafo Filipe De Andrade e registros do mato-grossense José Medeiros, revelando ao mundo a força e a beleza do Pantanal.

Mais do que uma exposição, a Visit Brasil Gallery é uma janela aberta para o coração do Brasil — e Mato Grosso do Sul é seu grande embaixador. Com sua gastronomia, cultura e hospitalidade, o estado convida o mundo a sentir o Pantanal com todos os sentidos.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Cessar-fogo voltou a ser ativo
Internacional
Israel anuncia restabelecimento do cessar-fogo após ataques a Gaza
Palmeiras agitadas pelo vento ante da chegada do furacão Melissa em Hellshire, na Jamaica
Internacional
Furacão Melissa chega à Jamaica com ventos de 300 km/h
Furacão Melissa se torna tempestade mais forte do mundo
Internacional
Furacão Melissa se torna a tempestade mais forte do mundo em 2025
Divulgação
Internacional
Técnica de desengasgo em bebês, crianças e adultos passa por alteração; confira como fica
Javier Milei
Internacional
Mercado argentino dispara após vitória legislativa de Milei
Submarino USS Annapolis (R), EUA
Internacional
EUA intensificam presença militar no Caribe com foco na Venezuela
Após as negociações, Trump adotou um tom positivo, dizendo: "Acho que faremos um acordo com a China"
Internacional
EUA e China discutem acordo comercial e indicam avanço para trégua tarifária
Suspeito de tentar estuprar brasileira em trem de Paris é preso
Internacional
Suspeito de tentar estuprar brasileira em trem de Paris é preso
Líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado
Internacional
Cerimônia do Nobel da Paz para María Corina é cancelada
Foto:
Internacional
Avião de carga cai no mar durante pouso em Hong Kong e deixa dois mortos

Mais Lidas

Dhiogo faleceu na tarde de ontem
Polícia
Soldado que morreu no CMO foi enterrado no dia do aniversário da mãe em Campo Grande
Técnico Fernando Augusto, do Chelsea Brasil
Esportes
Morre Fernando Augusto, técnico de futsal do Chelsea Brasil MS
Samu tentou socorrer a vítima, mas sem sucesso
Polícia
AGORA: Homem mata garota de programa a facadas no Jardim Colúmbia
Mulher morre após tomar injeção de R$ 139 para emagrecer
Polícia
Mulher morre após tomar injeção de R$ 139 para emagrecer