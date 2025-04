Papa Francisco aparece no Domingo de Páscoa para dar a bênção aos fiéis

O Papa Francisco apareceu neste Domingo de Páscoa (20) para abençoar milhares de pessoas na Praça de São Pedro, arrancando aplausos e vivas da multidão. Ele segue se recuperando de uma pneumonia dupla, quase fatal.

"Irmãos e irmãs, Feliz Páscoa!", disse Francisco, com a voz mais forte do que nunca desde sua hospitalização. Francisco não celebrou a Missa de Páscoa na praça, delegando-a ao Cardeal Angelo Comastri, arcipreste aposentado da Basílica de São Pedro. Mas, após o término da missa, Francisco apareceu na varanda da galeria sobre a entrada da basílica.

Milhares de pessoas presentes explodiram em aplausos quando uma banda militar deu início a uma série de hinos da Santa Sé e da Itália. Francisco acenou da varanda e pediu a um assessor que lesse seu discurso.

A caminho da basílica, Francisco encontrou-se brevemente em seu hotel com o vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, que estava passando a Páscoa em Roma com sua família. A Basílica de São Pedro estava repleta de narcisos, tulipas e outras flores doadas pela Holanda em uma manhã fria, porém ensolarada, de primavera.

Francisco apareceu em público apenas algumas vezes desde que retornou ao Vaticano em 23 de março, após uma internação de 38 dias. Ele não compareceu aos serviços solenes da Sexta-feira Santa e do Sábado Santo, que antecederam a Páscoa, mas era esperado que comparecesse no domingo, de acordo com o livreto da missa e os planos litúrgicos divulgados pelo Vaticano.

A Páscoa é o momento mais alegre do calendário litúrgico cristão, quando os fiéis celebram a ressurreição de Cristo após sua crucificação. Este ano, a Páscoa está sendo celebrada no mesmo dia por católicos e ortodoxos, e foi marcada pelo anúncio de uma trégua pascal temporária pela Rússia em sua guerra na Ucrânia.

A Páscoa no Vaticano tradicionalmente envolve uma missa e a bênção Urbi et Orbi (em latim, "à cidade e ao mundo") do papa, um discurso proferido na galeria sobre a entrada da basílica, que geralmente é um resumo dos pontos críticos globais e do sofrimento humano.

Francisco reduziu drasticamente sua carga de trabalho, seguindo as ordens médicas de dois meses de convalescença e fisioterapia respiratória para melhorar sua função pulmonar. Ele ainda parece precisar de grande esforço para projetar sua voz, e sua respiração continua difícil.

Antes de domingo, sua maior saída havia sido uma visita à prisão no centro de Roma para passar a Quinta-feira Santa com os detentos. A visita deixou claras suas prioridades enquanto se recupera lentamente: passar tempo com as pessoas mais marginalizadas.

