Papa Francisco cancela agenda oficial após apresentar indisposição

O papa Francisco cancelou neste sábado (29), pelo terceiro dia consecutivo, sua agenda oficial e se restringiu à Casa Santa Marta, sua residência oficial no Vaticano.

Segundo o porta-voz da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, o pontífice enfrenta uma "leve indisposição" desde a última quinta-feira (27).

Durante a audiência geral na Praça São Pedro na quarta-feira (26), Francisco foi visto com tosse, respiração cansada, voz fraca e rouquidão. "Nesta manhã, o Santo Padre, após ter celebrado a missa, prosseguiu com encontros na agenda na Casa Santa Marta, com exceção de audiências com os membros do Grupo Internacional de Bioética, com os participantes do Capítulo Geral Legionários de Cristo e com as Assembleias Gerais das Consagradas e dos Laicos do Reino de Cristo", disse Brundisse Bruni.

O líder religioso deve ter algum descanso na próxima semana, quando iniciará seu retiro espiritual de Quaresma com membros da Cúria neste domingo (1º). O Pontífice ficará recluso na Casa Divin Maestro, em Ariccia, nos arredores de Roma, até a próxima sexta-feira.

Deixe seu Comentário

Leia Também