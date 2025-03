Papa Francisco deixa hospital apÃ³s cinco semanas de tratamento para pneumonia

O Papa Francisco recebeu alta do Hospital Gemelli, em Roma, neste domingo (23), após cinco semanas internado devido a uma grave infecção respiratória.

O pontífice de 88 anos foi transportado em um carro escoltado por um trem de veículos policiais pelas ruas da capital italiana.

Antes de deixar o hospital, Francisco fez a sua primeira aparição pública desde o início da sua internação, em 14 de fevereiro. Da sacada do Gemelli, ele acenou e concedeu para fidelidade e simpatizantes reunidos do lado de fora.

Numa cadeira de rodas, como tem sido comum nos últimos anos, o papa dava sinais de recuperação, mas os médicos alertaram que ainda seria necessário um período prolongado de segurança.

De acordo com a equipe médica, a recuperação total do pontífice levou “muito tempo”, e ele foi orientado a seguir uma proteção rigorosa de pelo menos dois meses no Vaticano. Apesar das limitações impostas pela idade avançada e pelo recente quadro de saúde, Francisco mantém a expectativa de retomar gradualmente suas atividades.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também