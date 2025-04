Papa Francisco é sepultado na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma

O papa Francisco, que morreu na segunda-feira (22), foi sepultado neste sábado (26) na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, se tornando o primeiro papa em mais de 100 anos a não ser enterrado no Vaticano.

Atendendo a pedido de Francisco, um cortejo fúnebre levou o caixão do pontífice até a igreja, onde ele foi enterrado após os rituais católicos de praxe que precedem o enterro do líder máximo da igreja. Segundo a Santa Sé, 150 mil pessoas acompanharam o cortejo.

A cerimônia começou com a Missa de Exéquias, uma celebração dedicada aos fiéis que faleceram, e segundo a agência de notícias Reuters, foi concelebrada por 220 cardeais e 750 bispos e padres perto do altar, além de outros 4 mil padres na praça.

De acordo com a Santa Sé, cerca de 250 mil pessoas compareceram ao velório de Francisco e se despediram do pontífice.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também