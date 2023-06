Papa Francisco é submetido a cirurgia de última hora

O papa Francisco, de 86 anos, será submetido a uma cirurgia de última hora nesta quarta-feira (7), no Hospital Gemelli, em Roma, no qual a confirmação foi feita pelo Vaticano, explicando que operação é na parede abdominal.

O procedimento é o mais recente diante uma série de preocupações com a saúde do papa, que ocupa a papado há 10 anos. Ele chegou de carro ao maior hospital de Roma, que fica próximo ao Vaticano, por volta das 11h30 (5h30 em Mato Grosso do Sul).

Segundo o comunicado do Vaticano, a equipe médica decidiu, nos últimos dias, que era necessária "uma laparotomia e cirurgia plástica sob anestesia geral da parede abdominal com implantes".

O sumo pontífice da Igreja Católica deve ficar internado por alguns dias, em recuperação. O papa Francisco será operado durante a tarde de hoje.

"A operação, marcada nos últimos dias pela equipe médica que assiste o Santo Padre, tornou-se necessária devido a uma hérnia incisional encarcerada que está causando síndromes sub-oclusivas recorrentes, dolorosas e agravadas. O internamento na unidade de saúde durará vários dias para permitir o curso pós-operatório normal e a plena recuperação funcional".

Na terça-feira, Francisco passou cerca de 40 minutos no mesmo hospital, fazendo procedimentos pré-operatórios.

