Papa Francisco se recupera após três horas de cirurgia

Após ser internado no Hospital Gemelli, em Roma, nesta quarta-feira (7), o Papa Francisco, de 86 anos, precisou ser submetido a uma cirurgia de urgência no intestino, procedimento que ocorreu sem complicações.

“A cirurgia do papa Francisco terminou: realizou-se sem complicações e durou três horas”, informou o Vaticano por meio de nota.

Segundo o Vaticano, o pontífice passa bem e deverá ficar internado por alguns dias para que se recupere do procedimento.

A cirurgia foi necessária para reparar uma laparocele, um tipo de hérnia que pode se formar sobre uma cicatriz geralmente resultante de uma cirurgia anterior. Outros fatores de risco para a condição incluem obesidade, idade ou fraqueza dos músculos.

