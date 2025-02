Papa Francisco volta a melhorar, informa o Vaticano

Em nova atualização com boletim diário sobre a saúde do Papa Francisco, o Vaticano fez uma avaliação otimista e cautelosa. Há duas semanas internado no no hospital Gemelli, em Roma, o pontífice 'continuou mostrando melhora', conforme comunicado na quinta-feira (27).

O Papa Francisco luta contra uma dupla pneumonia. Os médicos deram ao Papa um prognóstico cauteloso em razão da ‘complexidade do cenário clínico’, que demonstra que o líder religioso ainda não está fora de perigo.



Uma autoridade do Vaticano contudo, lembrou que foi o segundo comunicado que não descrevia o estado de Francisco como crítico, “Talvez possamos dizer que ele já superou a fase mais crítica”.

O comunicado informa que o Papa ainda recebe suplementação de oxigênio por meio de uma máscara de ventilação, que cobre o nariz, e a boca. Mas o equipamento não indica novas dificuldades do pontífice, para respirar.

Tentando limitar a disseminação de desinformação, o Vaticano tem emitido comunicados curtos pela manhã, com atualizações mais detalhadas a noite.

