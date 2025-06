Papa Leão XIV marca data para canonização de Carlo Acutis

Durante a realização do Consistório Ordinário Público na sexta-feira (13), o Papa Leão XIV anunciou a nova data da canonização de Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati para 7 de setembro.



A canonização de Acutis estava marcada para o dia 27 de abril, no Jubileu dos Adolescentes, e Frassati em 3 de agosto, no Jubileu dos Jovens, mas as datas foram alteradas em razão da morte do Papa Francisco.



O Escritório para as Celebrações Litúrgicas do Sumo Pontífice comunicou ainda que o Santo Padre definiu a data da canonização dos beatos Ignatius Choukrallah Maloyan, arcebispo armênio católico de Mardin e mártir; Peter To Rot, leigo e catequista, mártir; Vincenza Maria Poloni, fundadora do Instituto das Irmãs da Misericórdia de Verona; María del Monte Carmelo Rendiles Martínez, fundadora da Congregação das Servas de Jesus; Maria Troncatti, religiosa das Filhas de Maria Auxiliadora; José Gregorio Hernández Cisneros, leigo; e Bartolo Longo, também leigo.



Leão XIV decretou que esses beatos serão oficialmente inscritos no Álbum dos Santos no domingo, 19 de outubro de 2025.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também