Em 1ª coletiva mundial, papa Leão XIV pede libertação de mais de jornalistas

Em seu primeiro encontro com jornalistas da imprensa mundial no Vaticano, o papa Leão XIV fez declaração em prol da libertação de jornalistas presos ao redor do mundo na manhã desta segunda-feira (12).

O pontífice pediu que a mídia aja contra a polarização no mundo, e ressaltou a importância da comunicação para promover a paz e "contar a verdade" e apontou a solidariedade da Igreja Católica com esse grupo. "O sofrimento dos jornalistas presos desafia a consciência das nações e da comunidade internacional, convocando todos nós a salvaguardar o precioso dom da liberdade de expressão e de imprensa", afirmou Leão XIV.

“A paz começa com cada um de nós, com a forma como olhamos para os outros, ouvimos os outros e falamos sobre os outros. Nesse sentido, a maneira como nos comunicamos é de importância fundamental. Precisamos dizer não à guerra de palavras, de imagens", afirmou Leão XIV.

Segundo Leão XIV, os jornalistas têm um importante papel ao narrar as guerras e injustiças, e é necessário discernir qualquer comunicação do extremismo e do ódio. O pontífice pediu uma comunicação capaz de escuta e de capturar a voz daqueles que não a têm.

Em 1º de dezembro de 2024 havia quase 550 jornalistas presos no mundo e outros 55 que estavam sequestrados, conforme dados da organização Repórteres sem Fronteiras (RSF).

O pontífice também voltou a falar sobre a Inteligência Artificial e pediu que a tecnologia seja usada com "responsabilidade e discernimento" na comunicação.

