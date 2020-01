Papa pede paz entre os Estados Unidos e Irã

O papa Francisco disse que teme um conflito em maior escala entre os Estados Unidos e o Irã. O pontífice pediu, nesta quinta-feira (9) no Vaticano, que os países dialoguem para evitar uma guerra.

“Os sinais que chegam de toda a região são preocupantes após o aumento da tensão entre o Irã e os Estados Unidos”, disse o papa.

“Renovo o meu apelo a todas as partes interessadas para evitar o aumento do confronto e manter a chama do diálogo e do autocontrole, com pleno respeito ao direito internacional”, reiterou.

Diante dos mais de 100 mil embaixadores e representantes diplomáticos que fazem parte do Vaticano, entre os quais também há brasileiros, Francisco pediu “um compromisso mais frequente e eficaz da comunidade internacional com a paz”.

De acordo com o papa, é urgente que se achem uma solução para que os sírios encontrem a paz e reconstruam seu país.

