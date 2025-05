Papa pede paz na Ucrânia e em Gaza ao celebrar 1ª oração de domingo: 'Guerra nunca mais'

Neste domingo (11), o papa Leão XIV fez um apelo à paz duradoura na Ucrânia e ao cessar-fogo imediato e libertação dos reféns israelenses na Faixa de Gaza, durante sua primeira oração dominical a uma multidão de fiéis na Praça São Pedro, no Vaticano. Ele também celebrou o cessar-fogo no conflito entre Índia e Paquistão.

Ao apelar pela paz, Leão XIV lembrou que a Segunda Guerra Mundial terminou há 80 anos, depois de causar 60 milhões de mortes. "No cenário dramático de uma Terceira Guerra Mundial fragmentada, como várias vezes afirmou o papa Francisco, eu também gostaria de me dirigir às autoridades do mundo, repetindo um apelo sempre atual: guerra nunca mais."

Às 7h deste domingo (meio-dia no horário local), ele apareceu no Balcão das Bênçãos, onde recitou a oração Regina Caeli (Rainha do Céu), em homenagem à Virgem Maria. Esta oração substitui o Angelus durante o período pascal. Durante a fala, que durou cerca de 12 minutos, Leão XIV repetiu a palavra "paz" por dez vezes.

Sobre a guerra na Europa, o novo papa disse que carrega no coração o "sofrimento do amado povo ucraniano". Ele apelou por negociações para alcançar uma "paz autêntica, justa e duradoura". "Que todos os prisioneiros sejam libertados e que as crianças sejam devolvidas às suas famílias."

Ao falar sobre Gaza, Leão XIV lembrou que, 5 horas antes, um ataque israelense havia matado dez pessoas, incluindo quatro menores em Khan Yunis. "Estou profundamente triste com o que acontece na Faixa de Gaza", afirmou. "Que haja cessar-fogo imediato, que seja oferecida ajuda humanitária à sofrida população civil e que sejam libertados todos os reféns", disse, fazendo referência aos israelenses que ainda estão sob poder do grupo terrorista Hamas.

Leão XIV mencionou a pausa no conflito na Caxemira e disse esperar que Índia e Paquistão cheguem a um acordo duradouro de paz. "Quantos outros conflitos existem no mundo? Confio à Rainha da Paz esse meu apelo, para que ela o apresente ao senhor Jesus para obter o milagre da paz", rezou o papa.

