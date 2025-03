Papa pode fazer primeira apariÃ§Ã£o pÃºblica, apÃ³s internaÃ§Ã£o, neste domingo

Sarah Chaves, com informações do G1

Internado há mais de um mês para tratar uma pneumonia, o papa Francisco deve fazer sua primeira aparição pública neste domingo (23), em uma janela do hospital Gemelli, em Roma, para conduzir uma bênção aos fiéis. Informação foi divulgada pelo Vaticano neste sábado (22).



Desde que ingressou no hospital, Francisco havia sido visto apenas uma vez, através de uma foto que o Vaticano divulgou, onde ele aparece de costas, rezando em uma capela do Gemelli.

Também neste sábado, o Vaticano divulgou uma mensagem escrita pelo papa do hospital dirigidas a fieis que fazer peregrinações para o Ano Jubilar. "As peregrinações para o Ano Jubilar expressam a unidade que os une como uma comunidade em torno de seus pastores e do bispo de Roma".

A nova aparição dependerá do quadro de saúde do papa, que vem melhorando progressivamente nas últimas semanas. Na última semana o Vaticano informou que o pontífice não precisa mais do auxílio respiratório, mas, na sexta-feira (21), o chefe do escritório do doutrinado do Vaticano afirmou que Francisco precisará "reaprender a falar" por conta do uso prolongado de oxigênio de alto fluxo.



