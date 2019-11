Paraguai antecipa obra e entrega primeira parte da Bioceânica

A entrega da pavimentação de 40 quilômetros do primeiro de 20 subtrechos da rodovia Transchaco, obra vital para viabilizar a Rota Biocêanica Brasil-Chile, passando por Mato Grosso do Sul, no Paraguai, tem uma importância sem precedentes na consolidação da infraestrutura de logística para garantir a exportação da produção brasileira pelos portos chilenos ao mercado asiático.

Além da pavimentação da Transchaco (PY-15), o Paraguai assumiu a construção da ponte sobre o Rio Paraguai, ao custo de US$ 75 milhões, a ser licitada em outubro de 2020.

O secretario Jaime Verruck, da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), destacou que a inauguração do primeiro trecho da rodovia transcontinental é relevante dentro do macroprojeto do corredor comercial, onde a infraestrutura logística é fundamental.

Os subtrechos de 40 quilômetros da PY-15 inaugurados, na manhã desta sexta-feira (22), pelo presidente do Paraguai, Mario Abdo Benitez, compreendem as frentes que avançam em seus extremos, a partir de Carmelo Peralta, na fronteira com Porto Murtinho, e Lomo Plata, no Departamento de Boqueron, no chaco paraguaio. O trecho licitado, de 277 quilômetros, tem investimento de US$ 440 milhões e será concluído em fevereiro de 2021.

Ao entregar os subtrechos asfaltados da PY-15, o presidente paraguaio declarou que a arrojada obra é o maior empreendimento viário atualmente da América do Sul, não apenas pelo seu tamanho e volume, mas, principalmente, pelo impacto que terá no processo de integração regional e com Brasil, Argentina e Chile. Ele reafirmou também o compromisso de licitar em 2020 a ponte sobre o Rio Paraguai, entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta.

O ato de inauguração ocorreu no quilomêtro 20 da rodovia, a partir de Carmelo Peralta, onde é intensa a movimentação de máquinas e homens abrindo uma via que o denso Cerrado do Chaco paraguaio.

