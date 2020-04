Paraguai não tem mais doentes de Covid-19 em UTIs

Sarah Chaves, com informações do G1

O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, anunciou nesta quarta-feira (29) em entrevista coletiva, que o país já não tem pacientes com coronavírus em unidades de terapia intensiva.

O país sul-americano com 239 infectados e 9 mortos por coronavírus, está entre os menos afetados da região. “Podemos dizer que hoje não temos uma só pessoa em terapia intensiva por covid-19”, declarou Benítez.

Como uma medida para aproximar a população, o presidente também lançou uma plataforma virtual, onde os paraguaios poderão controlar o destino das verbas destinadas ao combate à pandemia.

Um dos principais maios de diminuir a incidência do vírus em solo paraguaio, é a quarentena obrigatória, segundo Mario Benítez, ressaltando também a importâcia da paralisação de atividades não essenciais, decretadas desde o dia 10 de março, "antes mesmo das medidas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. Estamos bem e vamos ficar melhor", afirmou o presidente.

A quarentena obrigatória será mantida no país até o próximo domingo e só permite idas ao mercados, farmácias e bancos.

O Paraguai terá um “retorno gradual” a partir do dia 4 de maio, com atividades de trabalho e lazer, mas com medidas de distanciamento social e de higiene.

