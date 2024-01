Parece até novela: Mulher descobre que namorado tinha caso com seu amante

Parecendo até novela das oito da “plimplim”, um relato publicado no tabloide norte-americano The Sun acabou viralizando na internet: uma mulher descobriu que seu namorado estava tendo um caso com seu amante.

No texto, a mulher de 23 anos e o parceiro, de 26, estavam juntos há um ano e tinham um “relacionamento perfeito”, até que, em uma noite, sentiu uma “atração instantânea” ao conhecer um amigo de seu namorado.

No mesmo dia, o casal levou o amigo até sua residência, e começaram a beber. “Meu namorado abriu algumas cervejas, depois tomamos vinho. Ele ficou bêbado rapidamente e foi para a cama”, detalhou a jovem.

Logo após seu companheiro ir dormir, ela e o amigo de seu namorado começaram a assistir um filme, mas foi neste momento que as coisas esquentaram entre os dois. “O amigo e eu colocamos um filme, mas ele começou a dar em cima de mim. Acabamos fazendo sexo em todos os lugares: no sofá, no chão e na mesa da cozinha. Tudo enquanto meu namorado estava dormindo lá em cima”, afirmou a mulher.

No entanto, logo após a traição, a mulher começou a questionar sobre o paradeiro de seu companheiro em uma certa, e ao bisbilhotar no celular do namorado, se deparou com algo que não esperava. “Dei uma olhada sorrateira em seu telefone e não estava preparada para o que encontrei — fotos nuas do amigo, algumas do meu namorado e uma deles juntos”, finalizou.

A colunista do tabloide onde a história foi contada, Deidre Sanders, aconselhou que ela contasse tudo para o seu namorado, para ver o que aconteceria, e que ambos buscassem “perdão mútuo”.

