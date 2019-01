Parlamento britânico rejeita saída do Reino Unido da União Europeia

Saiba Mais Agronegócio Cafeicultores querem acordo com União Europeia para expandir mercado

Mais de 50 dias após a conclusão do Acordo de Saída, que estabelece as condições de saída do Reino Unido da União Europeia, o parlamento britânico rejeitou nesta terça-feira (15) o Brexit proposto pela primeira-ministra, Theresa May. Dos 600 parlamentares, 423 deputados reprovaram a medida e apenas 202 aprovaram a proposta.

O Parlamento debate amanhã (16) uma moção de censura ao governo apresentada pelo Partido Trabalhista. Com a decisão, o futuro de Theresa May é considerado incerto, pois o acordo proposto além de rejeitado pela maioria, obteve votos também de partidos que tradicionalmente ficavam ao seu lado.

A primeira-ministra britânica anunciou que o governo merece a confiança da Câmara dos Comuns (Parlamento), mesmo com o resultado da votação desta terça-feira (15). "Sempre acreditei que a melhor solução é uma saída ordenada", disse Theresa May. Porém, pela legislação britânica, ela tem condições legais de ser mantida no cargo.

